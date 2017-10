Donkere wolken boven het hoofd van Theresa May; wie luistert er nog naar haar?

In verwarde staat verzekerde May de koningin daags na de verkiezingen dat er een regeerakkoord lag met de Democratic Unionist Party

Dat lot dreigt ook voor May, voor wie het premierschap sinds de verkiezingen van vier maanden geleden een martelgang is. In zijn nieuwe boek Fall out: a year of polical mayhem schrijft Sunday Times-journalist Tim Shipman dat de staf van Downing Street zich na de verkiezingen geen raad wist met de ontroostbare May. In verwarde staat verzekerde ze de koningin daags na de verkiezingen dat er een regeerakkoord lag met de Democratic Unionist Party. Dat was voortijdig. Het sluiten ervan zou nog zeventien dagen duren. Elizabeth was volgens de hofhouding ziedend over Mays bedrog.



Het beeld van een zwakke May werd zondag versterkt door een ongemakkelijk televisie-interview met BBC-journalist Andrew Marr, waarin ze niet tot heldere antwoorden kwam. Hij stelde vast dat haar ministers vechten 'als ratten in een zak' en vroeg haar of ze een gezagsprobleem heeft - zeker nu minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson keer op keer zegt wat ze zou moeten doen met de Brexit. In tabloid The Sun suggereerde Johnson bijvoorbeeld in een soort verkiezingsmanifest dat de Britten in de overgangsperiode geen nieuwe EU-regels moeten accepteren, iets waarover May anders lijkt te denken.