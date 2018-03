Doema-voorzitter tegen Russische journalistes die last hebben van handtastelijk parlementslid: 'Zoek een andere baan'

Media-aandacht

Voorlopig heeft de zaak nog geen consequenties gehad voor Sloetski, maar het is wel het eerste #MeToo-schandaal dat veel publiciteit krijgt in de Russische media. Tot nog toe werd er in de Russische pers steeds een beetje lacherig gedaan over de #MeToo-beweging: een typisch voorbeeld van overdreven politieke correctheid, overgewaaid uit het Westen. Tamara Pletnjova, het hoofd van de commissie voor familiezaken van de Doema, constateerde: 'We leven niet in Amerika of Europa. Waarom zouden we alles wat zij doen overnemen?'.



Toch had Rusland al in 2016 zijn eigen #MetToo-beweging. In het kader van de campagne #Ikbennietbangomtezeggen klaagden vrouwen uit heel het land over seksueel geweld waarmee ze werden geconfronteerd. Maar veel effect had de campagne niet. Vorig jaar nam de Doema een wet aan die lichtere straffen stelt op huiselijk geweld dat alleen in blauwe plekken of een lichte bloeding resulteert. Daarop staat slechts vijftien dagen cel of een boetd, in plaats van de maximaal twee jaar die een man met losse handjes onder de oude wet riskeerde.