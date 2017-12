Doden bij demonstraties Iran 'niet door politiegeweld'

Contrarevolutie

Tijdens de protesten zijn twee doden gevallen, in de plaats Dorud, circa 350 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran.De adjunct-gouverneur van de provincie Lorestan bevestigde hun dood, maar ontkende geruchten dat ze zijn doodgeschoten door de politie. Volgens de de adjunct-gouverneur hebben politie en andere ordediensten geen schot gelost. Wel zijn er volgens hem aanwijzingen dat buitenlandse agenten of jihadisten bij het geweld betrokken zijn.



Op filmpjes op sociale media is te zien hoe in de westerse stad Dorud twee lichamen van mannen roerloos op de grond liggen, bedekt met bloed. Een stem op de video zegt dat het demonstranten zijn die zijn doodgeschoten door politie. Er zijn ook video's die laten zien dat de vlag van de Islamitische Republiek en foto's van de hoogste geestelijke leider Khamenei worden verbrand. Vanwege de beperkte berichtgeving over de protesten door de Iraanse media kunnen de berichten en video's op sociale netwerken niet onafhankelijk worden geverifieerd.De politie trad op tegen anti-regeringsbetogers in de westelijke stad Kermanshah, terwijl de protesten oversloegen naar de hoofdstad Teheran en andere steden.



Volgens het semi-officiële persburea Fars ging het om een 'oproep van de contrarevolutie'. De betogers eisten de vrijlating van politieke gevangenen en schreeuwden leuzen tegen de regering van president Hassan Rouhani, die in 2009 nog de held was van de hervormingsgezinden. 'De mensen lopen te bedelen en de geestelijken gedragen zich als goden', werd er geroepen. In Qom, een bolwerk van de sji'itische geestelijkheid, schreeuwden betogers leuzen tegen ajatollah Khamenei, die als hoogste leider van het land een vrijwel onbeperkte macht heeft. Ze noemden hem zelfs bij voornaam: 'Seyyed Ali zou zich moeten schamen en het land moeten verlaten.'