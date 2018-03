Dit is het zenuwgas waarmee Rusland vermoedelijk ex-spion Skripal probeerde te vergiftigen: novitsjok

Het nieuws over de toepassing van het zenuwgas waar de Russen tot het einde van de Koude Oorlog in het diepste geheim aan werkten, voorspelt weinig goeds voor Skripal en zijn dochter.



Directe gevolgen van blootstelling aan novitsjok zijn blijvende hersenbeschadiging en verlamming, met nauwelijks kans op herstel. Voor de aanval op Skripal en zijn dochter was de Russische wetenschapper Andrei Zheleznyakov voor zover bekend het enige slachtoffer van novitsjok. Zheleznyakov, die betrokken was bij de ontwikkeling van het zenuwgas, werd in 1987 per ongeluk besmet bij een ongeluk in een laboratorium.



De lichamelijke gevolgen waren verwoestend: concentratieverlies, invaliditeit, leverziekte en epileptische aanvallen. Vier jaar later was de wetenschapper dood, na een gevecht tegen de lichamelijke en geestelijke aftakeling. 'Hij zag alleen maar felle kleuren en hij hallucineerde', aldus de Amerikaan Will Englund, de Rusland-correspondent van de Baltimore Sun die hem indertijd als een van de weinige journalisten opzocht, dinsdag in The Washington Post.