Dit is 'Groenen-vreter' Alexander Dobrindt (46), de nieuwe rechtse kwelgeest van Merkel

Die afkeer van alles wat links is etaleerde Dobrindt ook al vóór zijn ministerschap. 'Groenen-vreter', luidt zijn bijnaam sinds hij de homoseksuele groene politicus Volker Beck voor pedofiel uitmaakte. Ook stelde hij ooit voor om de linkse partij Die Linke door de geheime dienst te laten afluisteren vanwege 'gevaar voor extremisme'.



Het is overigens wel wáár dat de politieke en maatschappelijke erfenis van de '68'ers' in Duitsland langer dominant is gebleven dan elders in West-Europa. Vooral in de media is hun stem nog steeds duidelijk hoorbaar. Het is ook waar dat lang niet alle Duitsers zich herkennen in hun pro-Europese, antinationalistische en areligieuze wereldbeeld. Maar Dobrindt insinueert in zijn artikel een links complot op een manier die sterk doet denken aan de van vijandbeelden doorspekte toespraken van Victor Orbán.