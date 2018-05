Dit is Giuliani, de nieuwste grijnzende puinruimer van Trump

Puinruimer Giuliani

Volgens The New York Times wist buiten Trump niemand in het Witte Huis dat de nieuwe advocaat dit van plan was

Rudy Giuliani (73) ziet zichzelf graag als puinruimer. In de jaren tachtig ging hij als openbaar aanklager in New York de strijd aan met de vijf machtigste maffiafamilies van de stad. Tientallen leden van de clans gingen voor honderden jaren naar de gevangenis. In de jaren negentig ging Giuliani als burgemeester van New York met zero-tolerance de strijd aan met alle andere criminaliteit, te beginnen met vandalen en graffiti-spuiters. En in 2001 was hij de burgemeester die beloofde dat zijn stad sterker dan ooit zou herrijzen na de aanslagen van 11 september.



Het maakte hem populair - al moesten zwarte Amerikanen weinig van hem hebben. Giuliani maakte zijn rol wel vaak groter dan hij was. Zo ging de criminaliteit in de jaren negentig ook omlaag in steden waar Giuliani geen burgemeester was, met dank aan de economische groei en demografische ontwikkelingen (er waren minder verveelde jongens), en zo werkte Giuliani echt niet zo hard aan het opruimen van de resten van het WTC als hij beweerde. Dat Giuliani degene was die de verouderde radiocommunicatiemiddelen van de New Yorkse brandweermannen in de torens niet tijdig had vervangen, is ook iets dat hij graag vergeet.



Maar Trump had hem nodig: een juridisch adviseur die de strijd voor hem zou aangaan, die zijn zaak agressief zou bepleiten voor de bankjes van de publieke opinie. Eerdere advocaten in het Witte Huis van Trump waren te aardig: die wilden best samenwerken met onderzoeker Mueller. Giuliani is niet van die school: hij wil er hard en agressief in. En zo schoof hij woensdag aan bij Sean Hannity. Bam, met gestrekt been erin.



Volgens The New York Times wist buiten Trump niemand in het Witte Huis dat de nieuwe advocaat dit van plan was - zelfs woordvoerder Sarah Sanders niet. Puinruimer Giuliani heeft veel nieuw werk voor zichzelf gecreëerd.