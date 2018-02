Directeur Oxfam treedt af vanwege seksschandalen in Tsjaad en Haïti

Vanuit Conservatieve kringen is er ook regelmatig kritiek te horen op de 'politisering' van hulporganisaties. Onlangs kreeg Oxfam het te verduren in de rechtse pers nadat het had getweet dat het kapitalisme verantwoordelijk is voor armoede in de wereld. Twee jaar geleden toverde het Trafalgar Square om in een tropisch eiland om belastingontwijking door de rijken aan de orde te stellen. Tevens worden organisaties als Oxfam beschuldigd van het agressief werven van donateurs, waarbij het vooral mikt op ouderen. In The Daily Mail adviseerde opinieleider Dominic Lawson de regering om Linda Polman als adviseur in te huren, die in het boek War Games flinke kritiek heeft geleverd op de noodhulpindustrie.