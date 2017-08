Diplomatieke ruzie tussen Duitsland en Vietnam: is politicus Trinh Xuan Thanh ontvoerd?

Rijzende ster

© EPA

Trinh was een rijzende ster binnen de Vietnamese partijhiërarchie, totdat hij in juni 2016 in opspraak raakte nadat hij was betrapt toen hij in een auto van enkele honderdduizenden euro's op weg was naar huis. Dat veroorzaakte veel ophef, vooral toen bekend werd dat het bouwbedrijf waar hij tot 2013 directeur was, enorme verliezen had geleden. Kort daarop werd hij uit de partij gezet, waarna Trinh de wijk nam naar Duitsland.



Trinh beweerde dat hij het slachtoffer was geworden van een machtsstrijd binnen de partijleiding, waarbij de behoudende krachten die nauwere banden willen met Rusland aan het langste eind trokken. Naar eigen zeggen zou Trinh zelf tot de hervormers hebben behoord. Maar het is ook mogelijk dat hij wel degelijk wegens corruptie in ongenade is gevallen. De partij is bezig met een campagne tegen de corruptie. Maar die wordt soms ook gebruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen.