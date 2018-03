Deze video toont hoe Amerikaanse commando's in Niger door IS-strijders worden gedood

'Verdorven vijand'

Het tweetal rent daarna weg over open terrein om aan de IS-strijders te ontkomen. Maar de opgejaagde Amerikanen hebben geen schijn van kans. Het woestijnachtige terrein is hen niet gunstig gezind en de IS-overmacht is te groot. De commando met de helmcamera wordt dan ook snel getroffen. De camera registreert hoe hij valt. Het is niet duidelijk of hij dan al dood is. Liggend op de grond wordt hij zeker drie keer beschoten door een IS-strijder.



In de seconden die volgen, zijn andere strijders te zien die ook voorbij het lichaam lopen. Ook zij beschieten de commando. 'Het vrijgeven van dit materiaal laat zien hoe verdorven de vijand is die wij bevechten', aldus het Pentagon over de publicatie van de video. Hoeveel IS-strijders door de Amerikanen werden gedood, is niet duidelijk. Volgens sommige berichten zouden aan IS-kant 21 doden zijn gevallen.



Het Pentagon deed de afgelopen dagen een klemmend beroep op de Amerikaanse media de video niet te tonen om zo IS niet in de kaart te spelen. Veel kranten en tv-stations toonden alleen de beelden die zijn opgenomen door de helmcamera, dus zonder de IS-propaganda. 'De video bewijst dat Amerikaanse commando's op die dag vochten en een heldendood stierven', verdedigde de hoofdredacteur van nieuwssite Sofrep, Jack Murphy, maandag zijn beslissing om de video te publiceren.



Sofrep wordt goed gelezen door de Amerikaanse special forces en hun families. 'Het is onze taak om het publiek te laten zien dat we nog elke dag in oorlog zijn', aldus Murphy, zelf een special forces-veteraan. 'Wij hebben beelden gepubliceerd van Amerikanen die stierven in oorlog. Wij geloven dat we de Amerikanen de feiten moeten voorleggen zoals ze zijn.'