Deze parodie op een kinderboek over het konijn van Mike Pence is een bestseller

A Day in the Life of Marlon Bundo - de parodie - is de reactie op Pence' van het satirische nieuwsprogramma Last Week Tonight met de Britse komiek John Oliver. Die versie kwam tegelijk uit met die van het Witte Huis en vertelt het verhaal van de homoseksuele Bundo die verliefd wordt op een jongetjeskonijn (Wesley). Het boek is geschreven door Jill Twiss, een van de schrijvers van de satirische show, en moet kinderen een oprecht beeld van homoseksualiteit geven. Er is ook een luisterversie uitgebracht, met de stemmen van onder anderen Jim Parsons uit de tv-serie The Big Bang Theory en John Lithgow uit The Crown.



In Last Week Tonight zette presentator John Oliver zondag de vicepresident neer als homofoob. Als gouverneur van de staat Indiana ondertekende de streng christelijke Pence een wet die de vrijheid van religie versterkte maar tevens de deuren opende voor seksuele discriminatie. Ook steunt de vicepresident een stichting die pleit voor therapieën om homo's van seksuele voorkeur te laten veranderen, zo zette Oliver in het item uiteen. De opbrengsten van A Day in the Life of Marlon Bundo gaat naar homohulporganisatie The Trevor Project en AIDS United.

