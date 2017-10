Demonstraties Rusland 'voor vrije verkiezingen' zonder grote incidenten verlopen

De betoging 'voor vrije verkiezingen', die was gepland op de 65ste verjaardag van de president vandaag, waren geïnitieerd door oppositieleider Aleksej Navalni die vorige week was opgepakt vanwege het oproepen tot demonstraties. Vrijdag werd het campagnehoofdkwartier van de oppositieleider doorzocht. De inval was volgens medewerkers van Navalny bedoeld als waarschuwing aan het adres van zijn aanhangers om te voorkomen dat zij de straat op zouden gaan.



Navalny kon zelf niet aan de betogingen kunnen meedoen. Een rechtbank verwierp vrijdag zijn beroep tegen zijn veroordeling tot 20 dagen cel wegens het oproepen tot demonstraties waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben gegeven. Het was al de derde keer dit jaar dat Navalny de gevangenis in moet.



Aanhangers van Navalny gingen in Moskou, Sint-Petersburg en een reeks andere steden de straat op gaan met de eis dat de oppositieleider alsnog mag meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Centrale Kiescommissie van Rusland heeft hem van deelname uitgesloten, omdat hij in 2014 tot 3,5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf werd veroordeeld wegens oplichting. Volgens zijn aanhangers was het duidelijk een politieke zaak.