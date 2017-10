Demonstranten in Barcelona tegen onafhankelijkheid Catalonië: 'stem van de zwijgende meerderheid'

Felle internationale kritiek

Veel Spanjaarden vrezen verdere escalatie na het omstreden referendum van vorige week zondag over de onafhankelijkheid van de Spaanse deelstaat Catalonië. Het referendum dat door de regering in Madrid als 'illegaal' was bestempeld, werd met harde hand verstoord - hetgeen premier Rajoy op felle internationale kritiek kwam te staan. Dit weekeinde herhaalde Rajoy in een interview met de Spaanse krant El Pais dat zijn regering 'nooit zal toestaan' dat Catalonië zich afsplitst van Spanje.



Bij het referendum stemde weliswaar 90 procent van de Catalanen voor onafhankelijkheid, maar de opkomst bedroeg slechts 43 procent. Daarnaast bestaat er ook bij de voorstanders veel twijfel of de deelstaat zich nu werkelijk moet afscheiden van Spanje of gewoon meer autonomie moet nastreven. Zelfs Artur Mas, als oud-premier van Catalonië voorvechter van onafhankelijkheid, waarschuwde in de Financial Times van zaterdag dat de regio nog niet klaar is voor 'echte onafhankelijkheid'. Ook het dreigement van grote bedrijven en banken om zich buiten Catalonië te vestigen heeft veel Catalanen angst aangejaagd.