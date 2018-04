Democratische partij klaagt Trump-campagne, Wikileaks en Rusland aan wegens samenzwering

Watergate-schandaal

In 1972 spanden de Democraten een civiele procedure aan tegen het campagneteam van president Richard Nixon wegens de inbraak in het Watergate-gebouw, het hoofdkantoor van de Democratische partij. Die zaak leverde uiteindelijk 750 duizend dollar op. De Democraten vinden dat Rusland (landen genieten normaal gesproken juridische immuniteit) nu om vergelijkbare redenen kan worden aangeklaagd: wegens het binnendringen in een computer.



Of deze politieke rechtszaak ook politiek handig is, in dit belangrijke verkiezingsjaar, is de vraag. Door wéér de aandacht te vestigen op de verloren verkiezingen van 2016, en daarvoor wéér de schuld te geven aan de Russen, kregen de Democraten vrijdag ook veel hoon over zich heen. Fijntjes werd er van diverse kanten op gewezen dat de Democraten ook zelf schuld hadden aan hun nederlaag (de opmerking over de 'deplorables' kwam zonder Russische inmenging uit Clintons mond).