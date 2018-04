Democratische partij klaagt Trump-campagne en Rusland aan wegens samenzwering

Watergate-schandaal

Het lijdt geen twijfel dat de aanklacht van de Democraten een woedende reactie zal uitlokken van president Trump

Tijdens het Watergate-schandaal diende de Democratische partij ook een civiele aanklacht in tegen het campagneteam van president Richard Nixon na de inbraak in het kantoor van de Democraten in het Watergate-gebouw in 1972. Uiteindelijk schikte de Republikeinse partij voor 750 duizend dollar met de Democraten op de dag dat president Nixon in 1974 aftrad.



De aanklacht tegen het campagneteam van Trump en een reeks medewerkers van de president is waarschijnlijk bedoeld als een verzekering voor het geval Trump speciaal aanklager Robert Mueller ontslaat. Mueller doet ook onderzoek naar de banden tussen de Trumpcampagne en de Russen. Als Trump van Mueller af weet te komen, loopt er dan nog een andere procedure over de zaak.



Ook in het Congres liepen er onderzoeken naar de affaire, maar in het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen het onderzoek inmiddels weten te stoppen. Het onderzoek in de Senaat staat de laatste tijd op een laag pitje.



Het lijdt geen twijfel dat de aanklacht van de Democraten een woedende reactie zal uitlokken van president Trump, die voortdurend klaagt over de 'heksenjacht' die Mueller tegen hem voert. Trump zelf wordt in de aanklacht niet genoemd, maar wel zijn zoon Donald jr, zijn schoonzoon Jared Kushner en een reeks vertrouwelingen, onder wie Roger Stone, die tijdens de campagne contact had met WikiLeaksoprichter Julian Assange. Die publiceerde een stroom van gehackte e-mails van de Democratische partij, waardoor Hillary Clinton in verlegenheid werd gebracht.