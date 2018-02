Democratisch memo weerspreekt Trumps kritiek op onderzoek FBI, president moet beslissen of hij het vrijgeeft

Diskrediet

Voor de stemming haalde de president nog fel uit naar de Democraat. Hij noemde Schiff, die hij al lange tijd op de korrel neemt, in een tweet 'Kleine Adam Schiff'. Trump: 'Hij is een van de grootste leugenaars in Washington. Hij moet gestopt worden.' In een andere tweet prees Trump juist de Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes, de grote man achter het Republikeinse document. De president noemde hem een 'grote Amerikaanse held'. 'Een man met enorm veel moed', aldus Trump.



De Democraten verdenken Nunes al lange tijd ervan dat hij samenwerkt met het Witte Huis om de FBI en het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller te dwarsbomen met het Republikeinse memo. De volgende stap zou het ontslag van Mueller zijn. 'Het doel is de FBI te ondermijnen en de FBI en het onderzoek van Mueller in diskrediet te brengen', aldus Schiff. 'Ik denk dat het zeer wel mogelijk is dat zijn staf samenwerkte met het Witte Huis.'



Nunes ontkende vorige maand echter in de commissie dat hij de opstelling van het memo had gecoördineerd met het Witte Huis. De Huis-commissie is een van de commissies in het Congres die onderzoekt of Rusland zich vorig jaar heeft bemoeid met de verkiezingen om Trump gekozen te krijgen. 'Voor zover ik weet niet', aldus Nunes toen op een vraag van een Democratische collega of hij in het geniep samenwerkte met Trump en zijn adviseurs. Opvallend was dat hij daarna vragen weigerde te beantwoorden of wellicht zijn medewerkers contact hadden gehad met het Witte Huis over het Republikeinse memo.