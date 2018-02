Democratie in Oost-Ghouta ook na 'staakt-het-vuren' ver te zoeken: hier geldt de sharia

'Terroristen'

Overgave zou in elk geval de levens van sommige burgers redden Voormalig Amerikaans Syrië-ambassadeur Robert Ford in een interview met het Carnegie Middle East Center

Hoewel de Syrische regering spreekt van 'terroristen', is het Leger van de Islam internationaal niet aangemerkt als terreurorganisatie. De strijders zien Islamitische Staat (IS) als 'vijand nummer 1 van de Syrische revolutie' en verjoeg IS in 2014 uit de Oost-Ghouta. Met Al Qaida, die op kleine schaal actief is in het gebied, zijn de verhoudingen moeizaam.



Toch lijkt het Leger van de Islam in sommige opzichten op Al Qaida. Hun vlag is het jihadistische zwartdoek, de organisatiestructuur afgekeken van jihadistische groeperingen in Irak, hun ideaal is de moslimoverheersing uit vroegere tijden. Democratie in Oost-Ghouta is ver te zoeken: hier geldt de sharia, het traditionele islamitische recht. Een zedenpolitie ziet erop toe dat vrouwen zich bedekkend kleden.