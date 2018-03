Democraten winnen belangrijke voorverkiezingen in Rupublikeins bolwerk Pennsylvania

Geen sprake van Russische inmenging campagneteam Trump, volgens Republikeinse inlichtingencommissie

De Republikeinen in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden zeggen 'geen enkel bewijs van Russische inmenging te hebben gevonden' in het campagneteam van president Donald Trump.



De eerste vrouwelijke CIA-chef is omstreden: ze was betrokken bij martelpraktijken

De benoeming van Gina Haspel tot nieuwe directeur van de CIA is in alle opzichten opmerkelijk.



Waarom moest Tillerson wijken en wie is de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken?

Via een tweet las Rex Tillerson, tot vandaag de minister van Buitenlandse Zaken, dat hij is ontslagen. Ook via Twitter maakte president Trump bekend wie zijn opvolger wordt: Mike Pompeo, die nu directeur is van de CIA.