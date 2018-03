Strijd nog onbeslist in belangrijke verkiezing Pennsylvania, Democraat claimt overwinning

Naar de uitslag wordt door beide partijen uitgekeken omdat de verkiezing ook een graadmeter is voor de Congres-verkiezingen in november. De Democraten hopen dan een meerderheid te behalen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.



De goede score van Lamb, een oud-marinier die het opnam tegen de Republikein Rick Saccone voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden, is een forse tegenvaller voor de Republikeinen. Trump won het conservatieve kiesdistrict in de staat tijdens de presidentsverkiezingen nog met een verschil van 20 procentpunt.



Cruciaal was of de Trump-aanhangers nu zouden komen opdagen om de Republikein aan een overwinning te helpen. Lamb had echter een grote aantrekkingskracht op de Republikeinse kiezers vanwege zijn conservatieve standpunten. Zo keerde hij zich tegen nieuwe strenge regels voor de verkoop van wapens. Ook zei Lamb tegen abortus te zijn en nam hij afstand van Nancy Pelosi, de impopulaire leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.



De Republikeinen hebben nu een meerderheid van 24 zetels in het Huis. De tussentijdse verkiezing was nodig omdat de Republikein Tim Murphy aftrad vanwege een schandaal over een buitenechtelijke affaire. De Republikeinen haalden de afgelopen weken alles uit de kast om een overwinning van Lamb af te wenden. Zo voerde Trump zaterdag campagne voor Saccone. Ook gaven de Republikeinen zo'n tien miljoen dollar uit aan onder andere verkiezingsvideo's om Lamb aan te vallen.



'Deze uitslag bevestigt dat er een pro-Demcratische wind door Amerika waait', aldus Kyle Kondik, een politiek-analist van de Universiteit van Virignia, over de vele stemmen voor Lamb. 'In ieder geval pro-Democratisch genoeg dat er een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden mogelijk moet zijn.'