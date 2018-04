Definitieve val van oud-president Zuid-Korea: Park veroordeeld tot 24 jaar cel

Definitieve val

De veroordeling van Park betekent de definitieve val van de voormalige kroonprinses van Zuid-Korea. Park is de dochter van oud-dictator Park Chung-hee, die het land in de jaren zestig en zeventig (met ijzeren hand) uit de as van de Koreaanse oorlog wist op te bouwen. Nadat haar moeder in 1974 bij een aanslag door een Noord-Korea-sympathisant om het leven kwam, vervuld Park Geun-hye enkele jaren de rol van first lady.



In 1979 werd haar vader doodgeschoten door de baas van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst. Park verdween daarna bijna twee decennia uit de publiciteit. In 1998 werd ze verkozen in het parlement, waar ze mede dankzij haar vaders naam opklom in de rangen van de conservatieve partij. In 2012 werd ze verkozen als president. Een van haar beloftes was om af te rekenen met de corruptie.