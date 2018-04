Defensiespecialist Ko Colijn: 'Aanval op Syrië was niet veel meer dan symbolische daad'

Verandert deze aanval iets aan de militaire situatie in Syrië?

'Nee, eigenlijk niet. Het enige dat je kunt zeggen is dat het risico van een confrontatie tussen de Verenigde Staten en Rusland kleiner is geworden. De Amerikanen hebben het handig gespeeld door een coalitie in elkaar te smeden waarbij het vooral van belang was dat Turkije met deze aanval instemde. Dat bracht voor Rusland de complicatie met zich mee: moeten we ook iets doen tegen Turkije, waarmee we net een relatie hebben opgebouwd? Ik heb het gevoel dat de spanning nu iets is afgenomen en dat er nu ruimte is ontstaan om te praten over een choreografie waarmee de twee partijen een Koude Oorlogsscenario kunnen vermijden. Maar dat betekent natuurlijk nog niet een oplossing voor het Syrische probleem zelf.'