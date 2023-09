reportage

De Waterman helpt migranten het kurkdroge Texas te doorstaan: ‘Niemand zou hier hoeven te sterven’

Eddie Canales ziet ze zelden, maar redt soms wel hun leven: de migranten die illegaal de Amerikaanse staat Texas binnenkomen. De activist plaatste 160 tonnen vol waterflessen in zijn kurkdroge district, dat in 2021 het dodelijkste voor migranten was.