De veiligheidsconferentie in München maakt de verhoudingen tussen Rusland en VS er niet beter op

Russische samenzwering om verkiezingen VS te beïnvloeden: Mueller klaagt 13 Russen aan

Dertien Russen en drie Russische organisaties worden beschuldigd van bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Dat heeft het bureau van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller vrijdag bekendgemaakt.



Russische minister Lavrov: Amerikaanse aanklachten tegen Russen zijn 'gezwets'

Volgens Ruslands minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn de aanklachten in de VS tegen dertien Russen en drie Russische organisaties wegens bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen 'gezwets'.



Veiligheidsconferentie in München toont vooral een onzeker Westen in een woeste wereld

Een onzeker Westen in een woeste wereld, het zou het motto geweest kunnen zijn van de veiligheidsconferentie die jaarlijks defensiebobo's van over de hele wereld naar München voert. Want de Amerikanen mogen dan wel vele miljarden extra in hun defensie investeren, en zijn ook militair terug in Europa, toch voelt het alsof de 'vrije wereld' er nu leiderloos voorstaat.