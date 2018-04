De veelbesproken memo's van voormalige FBI-baas James Comey zijn openbaar

Een gecensureerde versie van de documenten, vijftien pagina's in totaal, is al naar buiten gebracht door persbureau AP. Een volledige versie komt vrijdag in handen van het Congres. De documenten zijn opgevraagd door een congrescommissie die onderzoek doet naar de manier waarop de FBI onderzoek deed naar Hillary Clinton's gebruik van een privéserver voor het versturen en ontvangen van e-mails.



Een groot deel van wat Comey opschreef in de memo's was al bekend. Comey had zich na zijn ontslag door Trump eind vorig jaar over het algemeen op de vlakte gehouden, maar in een boek dat hij vorige week uitbracht gaat hij verder in op momenten die hij als ongemakkelijk of bizar heeft ervaren, zoals een etentje met Trump waarbij niemand anders aanwezig was. Tijdens dat diner vroeg de president Comey om zijn loyaliteit.



Uit de memo's komt ook naar voren dat Trump zich afvroeg of zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn wel competent was, enkele weken voordat hij Flynn ontsloeg.