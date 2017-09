De Siberische tijger krijgt verloren leefgebied in Kazachstan terug

Herintroductie van diersoorten in delen van hun vroegere verspreidingsgebied komt steeds vaker voor

Herintroductie van diersoorten in delen van hun vroegere verspreidingsgebied komt steeds vaker voor, vaak binnen rewilding-projecten waarbij wordt getracht ecosystemen te herstellen en bedreigde soorten meer kansen te bieden. Zo is in Europa de Euraziatische lynx in een aantal gebieden heruitgezet.



Hans de Iongh, hoogleraar conservation biology in Leiden en Antwerpen, is positief over het tijgerproject. 'De richtlijn bij herintroducties van verdwenen populaties is dat je kiest voor de meest verwante populatie. Of een herintroductie ook lukt, is een ander verhaal. Maar katachtigen zijn flexibel, en er zijn precedenten: we hebben leeuwen vanuit Zuid-Afrika naar Rwanda overgebracht. En de Floridapanter is gered dankzij poema's uit Californië.'



In Azië zijn in het kader van het Siberian Tiger Re-population Project meer herintroducties. Zo werkt Iran aan een herintroductie op het Miankaleh-schiereiland in de Kaspische Zee. Daarvoor zijn drie paren Siberische tijgers uit Rusland gehaald. Deze dieren leven tot op heden in een dierentuin.