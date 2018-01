De shutdown van de Amerikaanse overheid is te danken aan een president die hard naar rechts is afgeslagen

We blikken dit weekend uitgebreid terug op een jaar presidentschap van Donald Trump. Wat kreeg hij gedaan, welke rol spelen sociale media daarbij en wie is toch die vrouw die consequent blijft liegen voor haar baas?



Media over één jaar Trump

Donald Trump is een jaar president van de VS, aanleiding voor terugblikken door media en columnisten. Was het wel zo erg als velen vreesden?



Alle dagen in het nieuws

Na zijn inauguratie op 20 januari 2017 heeft Donald Trump op alle mogelijke manieren het beeld bepaald. Scroll hier door de opvallendste beelden.



Raad Trumps cijfers

Een jaar is Donald Trump nu president van Amerika. Hoeveel daalden zijn waarderingscijfers, hoeveel illegalen zette hij uit en hoeveel gingen de belastingen omlaag? Raad het zelf, in deze quiz.



Trumpfilter

Nieuws over Donald Trump: we kunnen ons voorstellen dat het nogal overdadig overkomt. Daarom verdelen we het in verschillende categorieën. Wat is echt belangrijk, wat eigenlijk gewoon business as usual en wat is vooral afleiding?