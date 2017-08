De president van Chili die strijdt voor verbetering van de positie van vrouwen

1 Ze kreeg er in Chili een abortuswet door

Michelle Bachelet (65), de president van Chili, heeft deze week afgerekend met de draconische abortuswet uit de tijd van dictator Augusto Pinochet. Maandag gaf het Chileense hooggerechtshof groen licht voor haar abortuswet. Daarvoor was abortus onder alle omstandigheden illegaal in Chili. Nu is het toegestaan na verkrachting, als het kind niet levensvatbaar is, of als het leven van de moeder gevaar loopt. Volledige legalisering is nog mijlenver weg, maar de wet van Bachelet is een belangrijke eerste stap.