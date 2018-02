De opleving van xenofoob rechts in Italië mag ook Brussel worden aangerekend

De Europese lidstaten geen helpende hand uitgestoken en Italië te lang laten doormodderen met de migranten

Migratie is hét thema bij de Italiaanse verkiezingen van 4 maart, wat de extreemrechtse partijen vleugels geeft. Met 36 procent in de peilingen maakt het rechtse blok nu kans op regeringsdeelname. Kiezers lijken af te willen rekenen met de gevestigde partijen die niet genoeg deden om de migrantenstroom uit Libië tegen te houden.



In de afgelopen vier jaar staken bijna 700 duizend migranten in bootjes de zee over. Het leeuwendeel komt uit landen in zuidelijk Afrika en maakt geen kans op een asielstatus. Het grote probleem is dat deze illegalen moeilijk zijn uit te zetten. Nadat ze bij aankomst zijn geregistreerd reizen migranten dus vrij door om tegen gesloten grenzen van Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland te stuiten. Gevolg is dat de migratielast volledig in Italië is komen te liggen.