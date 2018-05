De ondergang van de ETA is het sluitstuk van de Europese terreurbewegingen

De opheffing van de ETA is het sluitstuk van de ondergang van een reeks terreurbewegingen van eigen bodem die vanaf de jaren zestig dood en verderf zaaiden in Europese landen. De Rote Armee Fraktion (alias de Baader-Meinhoff Gruppe) in Duitsland, de Rode Brigades in Italië, de IRA in Noord-Ierland, de antikapitalistische Action Directe in Frankrijk en de Belgische Cellules Communistes Combattantes (CCC, niet te verwarren met de vreedzame Nederlandse folkband uit die tijd), allemaal behoren ze tot een bijna vergeten verleden.



Ook nu worden de Europese landen van tijd tot tijd opgeschrikt door gruwelijke terreuraanslagen, voornamelijk door geradicaliseerde moslims, maar in de hoogtijdagen van de RAF, de IRA en dergelijke groeperingen werden jaarlijks honderden Europese burgers het slachtoffer van terreuraanslagen.