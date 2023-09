De onaantastbare en omstreden paus van de Amerikaanse sportreligie

Goodell voorafgaand aan een wedstrijd tussen de New England Patriots en de Buffalo Bills in Highmark Stadium in New York. Beeld Timothy T. Ludwig / Getty

Roger Stokoe Goodell heeft goud in handen. In de Verenigde Staten is het American football dat hij aan de man brengt met afstand de populairste sport: van de twintig tv-programma’s die vorig jaar het best werden bekeken, was slechts één geen footballwedstrijd, Bidens jaarlijkse State of the Union-speech.

Goodell is als commissioner verantwoordelijk voor het welzijn en imago van de National Football League (NFL), een baan die hem jaarlijks ongeveer 64 miljoen dollar oplevert. Zijn voornaamste taak is het spekken van de portemonnees van de 32 teameigenaren, zonder uitzondering multimiljardairs. Dat lukt Goodell bijzonder goed.

Sinds zijn aantreden in 2006 groeide de NFL uit tot een niet te stoppen geldmachine. Het afgelopen seizoen leverde 18 miljard dollar aan inkomsten op, onder meer uit kaartverkoop, sponsordeals en televisierechten. Goodell wil de jaarlijkse opbrengsten van de NFL in 2027 hebben opgekrikt naar 25 miljard dollar, waarna hij mogelijk zal afzwaaien.

Hoeder van het schild

Amerikanen kunnen niet zonder hun football, een sport waarbij 22 mannen in beschermende kleding met een ovalen bal terreinwinst op de opponent dienen te boeken. Het is niet zomaar een spelletje, schreef The New York Times, maar ‘een verbindend instituut in een land dat er daar steeds minder van heeft’. Rechts of links; op zondag wordt er football gekeken. De dag van de kerkgang wordt nu gedomineerd door Goodells NFL. Het toonaangevende Time noemde Goodell niet voor niets de ‘paus van onze sportreligie’.

De man uit Jamestown, New York, is de zoon van een Republikeinse senator die zijn zetel in het Congres kwijtraakte nadat hij zich had uitgesproken tegen de Vietnamoorlog. Op zijn 18de schreef Goodell aan zijn vader: ‘Behalve baas van de NFL worden, wil ik één ding in mijn leven bereiken en dat is jou trots maken.’

Of het laatste hem is gelukt, is niet bekend, maar hij werd wel baas van de NFL. Als tiener stuurde Goodell talloze brieven naar kopstukken van de competitie, smekend om een baantje. Hij begon onderaan de ladder, beantwoordde brieven van fans en zette koffie. Later was hij chauffeur en rechterhand van zijn voorganger Paul Tagliabue.

In zijn eerste jaar als NFL-baas drukte Goodell, die zich ook een soort politieagent van de competitie gedroeg, zijn stempel op de competitie met lange schorsingen voor misdragingen op en naast het veld, waardoor hij al snel uit de gratie raakte bij supporters en spelers. ‘Als die man in brand stond, zou ik nog niet op hem pissen om het vuur te doven’, zei speler James Harrison van de Pittsburgh Steelers nadat hij binnen no time 200 duizend dollar aan boetes aan zijn broek had hangen.

Vaak noemt Goodell zich de hoeder van ‘het schild’, het logo van de NFL dat symbool staat voor de competitie. Hij houdt er vooral de steenrijke teameigenaren mee uit de wind. Op papier zijn het zijn bazen, waardoor veel critici hem beschouwen als een marionet of een bliksemafleider. Bij schandalen vangt Goodell de klappen op.

Onaantastbaar

Zijn trouwste aanhanger is zijn vrouw Jane Skinner, een voormalig presentator van het conservatieve Fox News met wie hij tweelingdochters heeft. Enkele jaren geleden werd ze betrapt met een anoniem Twitteraccount, waarmee ze online op de bres sprong voor haar omstreden man.

Zijn NFL werd in 2016 het middelpunt van een landelijke discussie toen sterspeler Colin Kaepernick uit protest tegen racisme en politiegeweld knielde tijdens het volkslied, en zich daarmee de woede van conservatief Amerika op zijn hals haalde. Onder druk van de rechtse eigenaren, sommigen van hen bevriend met toenmalig president Trump, verbood Goodell het knielen. Jaren later erkende hij dat hij beter naar Kaepernick had moeten luisteren.

Eerder wankelde zijn competitie toen een verband tussen het soms gewelddadige football en ernstige, in sommige gevallen dodelijke, hersenbeschadiging werd aangetoond. De NFL wist ervan, maar veegde die kennis lang onder het tapijt. In 2009 moest Goodell zich verantwoorden voor het Amerikaanse Congres. Zoals altijd, overleefde hij de storm.

Zolang hij de eigenaren aan zijn zijde heeft, weet Goodell dat hij onaantastbaar is. Het blijkt bij de jaarlijkse draft, een bijeenkomst waarbij teams vers talent selecteren. Bij het onthalen van de nieuwkomers laat Goodell zich gewillig uitjouwen door een zaal vol supporters die hem oprecht vervloeken, maar het product dat hij verhandelt als zoete koek slikken. Soms moedigt hij ze aan met handgebaren die zeggen: kom maar op, dat kan harder.