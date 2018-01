De Nederlandse huizenkoper heeft het zwaar. Hoe staan onze buurlanden er eigenlijk voor?

© De gevolgen worden gevoeld door huurders met middeninkomens en lager, een groep die vooral in Berlijn oververtegenwoordigd is

De exorbitante prijsstijging is eenvoudig te verklaren: de lage rentes in combinatie met de stabiele economie maken Duits vastgoed voor buitenlandse investeerders een ideale belegging of speculatieobject. Berlijn is sinds kort zelfs de populairste bestemming in Europa voor investeerders. En ook Frankfurt, Hamburg en München staan in de top tien.



De gevolgen worden gevoeld door huurders met middeninkomens en lager, een groep die vooral in Berlijn oververtegenwoordigd is. Steeds vaker zijn ze gedwongen om naar de rand van de stad te verhuizen, of naar het Oost-Duitse platteland.



Want een bijkomend probleem is dat het sociale huurbestand in Duitsland veel kleiner is dan in Nederland. Ook kopen is voor mensen met middeninkomens zelden een optie, omdat je in Duitsland veel meer eigen geld moet meebrengen om een lening te krijgen. De Duitse woningmarkt is, samengevat, een stuk minder sociaal.