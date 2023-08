De mond gesnoerde oppositie acht zich toch niet totaal kansloos bij verkiezingen in repressief Zimbabwe

Aanhangers van oppositieleider Nelson Chamisa van de Citizens Coalition for Change (CCC) maandag in Zimbabwe. Beeld AFP

Met piepende banden kwam vorige week donderdag een vrachtwagen tot stilstand bij de rechtbank in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. In de open laadklep zaten aanhangers van de Citizens Coalition for Change (CCC), de belangrijkste oppositiepartij van Zimbabwe. De groep activisten, met name vrouwen, werd ingerekend door de oproerpolitie die op hun aankomst stond te wachten. Hun misdrijf? Aan de rand van de stad hebben zij eerder vorige week een oppositiebijeenkomst bijgewoond. De groep zit nog altijd vast.

Internationale mensenrechtenorganisaties veroordelen de arrestaties, maar Zimbabwanen kijken er inmiddels niet meer van op. In de aanloop naar de verkiezingen die woensdag in hun land worden gehouden, zijn de afgelopen maanden al meer dan honderd bijeenkomsten van de CCC-partij door de politie verboden. De autoriteiten kregen de afgelopen jaren steeds meer middelen om op te treden tegen ‘ongewenste’ bijeenkomsten - zo werd dankzij een wetswijziging in 2016 het recht op demonstreren aanzienlijk ingeperkt. In juni kwam daar de ‘patriottische wet’ nog bij: wie ‘opzettelijke schade aan de soevereiniteit en het nationale belang van Zimbabwe’ toebrengt, kan tot 20 jaar cel krijgen.

De repressieve wetten moeten er vooral voor zorgen dat Emerson Mnangagwa (80) aan de macht blijft. De president, die door zijn politieke geslepenheid ook wel ‘de krokodil’ wordt genoemd, kwam in 2017 aan de macht na een militaire staatsgreep waarbij hij zijn mentor Robert Mugabe afzette. De positie van Mugabe, de eerste en enige president die Zimbabwe sinds de onafhankelijkheid in 1980 leidde, was onhoudbaar geworden: sinds hij in 2000 boerderijland van witte boeren in beslag nam en herverdeelde onder zwarte Zimbabwanen belandde het land in een diepe economische crisis.

Hoewel Mnangagwa’s volgelingen wijzen op successen - een uit het slop getrokken mijnbouwsector en een recordoogst graan die te danken is aan hervormingen van nieuwe landbouwwetten - worden ook de verkiezingen van woensdag overschaduwd door de nog altijd aanhoudende economische malaise. De verkiezingsstrijd lijkt daarmee erg op die van 2018, die Mnangagwa destijds ternauwernood won. ‘Ook toen draaiden de verkiezingen om de economie,’ zegt mensenrechtenadvocaat David Coltart. Hij ziet daarom momentum voor de CCC. ‘De economie zit in een diep dal, wat kan betekenen dat de oppositie nu zijn slag kan slaan. Ook wordt Mnangagwa verdacht van het witwassen van geld, en daar is veel onvrede over. Zelfs in de rurale gebieden, voorheen uitsluitend Zanu-PF-gebied, beweegt men zich naar de oppositie’.

Uitdager van de president

Coltart, die al meer dan veertig jaar meedraait in de Zimbabwaanse politiek, heeft zich inmiddels aangesloten bij de CCC. De leider van die partij, Nelton Chamisa, is dit jaar de belangrijkste uitdager van president Mnangagwa. In zijn manifest For Everyone belooft Chamisa onder meer corruptie aan te pakken, werkgelegenheid te creëren en een einde te maken aan armoede. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij beloften blijft, zegt Coltart dat de CCC de stembusgang en verkiezingen nauwgezet laat volgen. Dat is nodig, aldus Coltart: hij zegt nog nooit ‘zo’n illegale en frauduleuze stembusgang’ als deze heeft meegemaakt. ‘Zanu-PF heeft grip op de rechtbanken,’ stelt hij, ‘en de politie handhaaft hun repressieve wetten en beleid. Het is illegaliteit op steroïden’.

Ook mensenrechtenadvocaat Musa Kika ziet dat Zanu-PF de afgelopen jaren steeds meer grip heeft gekregen op de Zimbabwaanse instituties, wat een ongelijk speelveld heeft gecreëerd. ‘De manipulatie die we nu meemaken is veel geavanceerder dan bij de voorgaande verkiezingen,’ stelt hij. Pas in 2000, na de landonteigeningen die Mugabe doorvoerde, kreeg Zimbabwe een stabiele oppositie. Zanu-PF reageerde met repressie en intimidatie.

‘In 2002 kregen we voor het eerst te maken met verkiezingsgeweld,’ gaat Kika verder, ‘iets wat daarna elke stembusgang terugkeert. Het verkiezingsgeweld was het ergst in 2008, toen er zeker 100 mensen omkwamen’. Ook dit jaar ligt verkiezingsgeweld volgens Kika op de loer. ‘Het land is ongelooflijk verdeeld,’ zegt hij. ‘Wie er ook wint, de verkiezingsuitslag zal hoe dan ook worden aangevochten. Dat werkt geweld in de hand’. De eerste dode was onlangs al te betreuren: op 4 augustus kwam een CCC-aanhanger om. Op weg naar een partijbijeenkomst liep hij in een hinderlaag.

Alle tegenwerking en intimidatie ten spijt, doet de CCC-partij van Chamisa toch aan de verkiezingen mee - als zij de stembusgang boycotten, wint Zanu-PF sowieso. ‘We willen laten zien dat we zoveel mensen op de been kunnen brengen dat er niet meer vals kan worden gespeeld,’ zegt CCC-woordvoerder en advocaat Fadzayi Mahere. In 2018 won de partij van Mnangagwa met een nipte meerderheid. Met 50,8 procent kwam de Zanu-PF-leider maar net over de kiesdrempel - volgens critici kwam de 0,8 procent door frauduleuze stemmen. ‘Dit keer wordt het verschil too big to rig,’ zegt Mahere enthousiast. ‘We geloven in een constitutionele democratie. Dit is de enige manier waarop we in ons land politieke verandering teweeg kunnen brengen’.