De maat is vol: VS en EU wijzen eensgezind Russen uit

Het patroon

Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat zenuwgas is gebruikt in een Europese stad. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, zo herhaalde een Litouwse woordvoerder ook maandag weer de mantra die sinds enige weken weerklinkt. Het is de taal van de rode lijn die is overschreden en wat niet onbeantwoord mag blijven. Zo heeft May de bondgenoten weten te mobiliseren, ook Trump die niet zo van de bondgenoten is. Gifgasaanvallen wil hij niet over zijn kant laten gaan, zoals een jaar geleden bleek, toen hij 59 kruisraketten liet afvuren op een luchtmachtbasis van de Syrische president Assad als vergelding voor een gifgasaanval.



Daarnaast verwees Trumps woordvoerder naar 'het patroon' van destabiliserende Russische activiteiten over de hele wereld. Ook dit woord komt telkens terug. Gedoeld wordt onder meer op inmenging via internet in westerse verkiezingen en cyberaanvallen om cruciale infrastructuur te ontregelen. Het gaat niet meer om een enkel incident, zoals in 2006, maar om wat men ziet als Ruslands hele gedrag dat bij westerse regeringen het gevoel oproept dat de maat vol is. Of het uitwijzen van subversieve activiteit verdachte diplomaten veel zal helpen, is dan weer een andere vraag.



Rusland ontkent alles en zegt met gepaste tegenmaatregelen te zullen komen.