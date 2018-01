De Fransen hebben nu 'het recht om zich te vergissen': eerste foutje te goeder trouw blijft (meestal) onbestraft

Vergunningen

De wet geldt bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. Een overheid die betwijfelt of de fout voor het eerst en per ongeluk gemaakt is, moet bewijzen dat de persoon in kwestie te kwader trouw was. Het recht op vergissen is niet absoluut en er zijn uitzonderingen, zoals in de gezondheidszorg ook al het geval is.



Het beginsel wordt nog nader uitgewerkt. Zo wordt gekeken naar de consequenties voor mensen die zich vergissen bij het betalen van belasting. De sancties die over het verzuim te betalen worden geheven, zijn vaak als boete in een percentage van de hoofdsom uitgedrukt. Dat percentage zou fors omlaag gaan als de nalatige belastingbetaler zich onopzettelijk en voor het eerst vergist.