De eerste vrouwelijke CIA-chef is omstreden: ze was betrokken bij martelpraktijken

'Black site'

De 61-jarige Haspel, die sinds vorig jaar onderdirecteur was onder Mike Pompeo, runde in 2002 een zogenoemde 'black site' in Thailand waar terreurverdachten na 9/11 werden vastgehouden en gemarteld. De bekende terreurverdachte Abu Zubayadah die nog steeds in Guantánamo Bay op Cuba vastzit, werd daar in 17 dagen tijd 83 keer gewaterboard. Ook verloor hij een oog tijdens zijn detentie. Beelden van de omstreden folterpraktijken in Thailand en in de andere geheime detentielocaties werden in 2005 vernietigd. Haspel werkte inmiddels op het hoofdkantoor van de CIA in Washington maar haar handtekening stond onder het vernietigingsverzoek.



Hoewel Haspel zowel binnen als buiten de CIA wordt geroemd om haar professionaliteit, kennis en loyaliteit, ging menig wenkbrauw dinsdag omhoog na het nieuws over haar voordracht. Verwacht wordt dat de Democraten zich zullen verzetten tegen haar benoeming die eerst nog moet worden goedgekeurd door de Senaat.