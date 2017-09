De Duitse Jesse Klaver komt van rechts

Lindner heeft in de Duitse campagne de rol die Jesse Klaver in Nederland had: jonkie, vernieuwer, aanjager van een beweging die 'Freiheitlichen' noemt. Het cruciale verschil is dat het nieuwe elan in Duitsland van rechts komt. Lindner is met zijn 38 jaar dan niet meer zo jong als Klaver, maar naar Duitse politieke begrippen is hij buitengewoon jeugdig, met zijn driedagenbaardje en witte sneakers onder zijn maatpak.