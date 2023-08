De dood van Wagnerbaas Prigozjin en medeoprichter Oetkin: wat weten inmiddels en wat nog niet?

Russische reddingswerkers bij het wrak van het Wagnervliegtuig. Beeld AP

De vlucht

• Het neergestorte vliegtuig betrof een Embraer-135 met plek voor 35 passagiers. Het vliegtuig was eigendom van Wagner en was onderweg van Moskou naar Prigozjins thuisstad Sint-Petersburg toen het plotseling uit de lucht viel. Tot dertig seconden voor de crash vertoonde het vliegtuig geen problemen, zo blijkt uit openbare radargegevens op FlightRadar24.

• In korte tijd daalde het toestel van een kruishoogte van 28.000 voet (8,5 kilometer) naar 8.000 voet. Op videobeelden die verspreid zijn op sociale media, is te zien hoe het vliegtuig stuurloos in een vrijwel rechte lijn naar beneden dwarrelt.

⚡️The moment of the Embraer plane crash, in which #Wagner PMC #Prigozhin was allegedly in, was caught on video. pic.twitter.com/PCVwOcEC2e — KyivPost (@KyivPost) 23 augustus 2023

• Het vliegtuig viel uiteindelijk te pletter in de buurt van Koezjenkino, een dorp in de provincie Tver, op 165 kilometer van Moskou. Het plaatsje ligt op drie kwartier rijden van Vadalj, waar Poetin een van zijn buitenverblijven heeft. Op weer andere videobeelden zijn brandende brokstukken te zien.

• Aan boord van het privévliegtuig bevonden zich naast Prigozjin en medeoprichter Dmitri Oetkin van Wagner nog vijf passagiers en drie bemanningsleden. Zij zijn allen omgekomen. Oetkin is een voormalig luitenant-kolonel van de Russische geheime dienst GROe en had de dagelijkse militaire leiding over Wagner.

• Er is ook sprake van een tweede Wagner-vliegtuig, dat ongeveer tegelijk opsteeg met het toestel waarin Prigozjin zat. Dat zou na twintig minuten zijn omgedraaid en veilig zijn geland in Moskou. Onduidelijk is wie er op die vlucht zaten.

De oorzaak

• Officieel is er nog niets bekend over waarom de vlucht met Prigozjin kon neerstorten. Binnen en buiten Rusland wordt er druk over gespeculeerd. Grey Zone, een Telegram-kanaal gelieerd aan Wagner, meldde de crash als eerste en schreef dat de ‘echte patriot’ Prigozjin is omgekomen ‘als gevolg van de acties van verraders van Rusland’.

• Andere bloggers suggereren openlijk dat het Kremlin, Poetin persoonlijk of het ministerie van Defensie het toestel hebben laten saboteren of uit de lucht hebben laten schieten. Voor dat laatste zijn vooralsnog geen aanwijzingen. Het Institute for the Study of War citeert Russische bronnen die zeggen dat het toestel is neergehaald met twee S300-raketten, die in gebruik zijn bij de Russische luchtafweer.

In Sint-Petersburg leggen Prigozjin-aanhangers bloemen voor het hoofdkwartier van Wagner. Beeld AP

De reacties

• In het Westen is weinig verbazing over de dood van Prigozjin. Vrijwel iedereen gaat er vanuit dat de vlucht opzettelijk en met goedkeuring van Poetin uit de lucht is geschoten. De Amerikaanse president Biden zei woensdag dat ‘er weinig dingen gebeuren in Rusland zonder dat Poetin er iets mee te maken heeft’.

• Een adviseur van van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat Prigozjin zijn eigen doodvonnis tekende, door afgelopen juni zijn opstand tegen het Kremlin niet door te zetten, maar 200 kilometer van Moskou rechtsomkeert te maken: ‘Poetin vergeeft niemand die hem bang maakt.’

• Voor het hoofdkwartier van Wagner in Sint-Petersburg hebben sympathisanten bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Prigozjin kon rekenen op de steun van een aanzienlijk deel van de Russische bevolking. Toen zijn troepen in juni de stad Rostov bezetten, werden zij hartelijk onthaald door honderden inwoners.

• Grote afwezige in de reacties tot nu toe is het Kremlin, dat nog altijd niets heeft laten horen. President Poetin gaf enkele uren na de crash een toespraak in de stad Koersk. Hij repte met geen woord over Prigozjin.