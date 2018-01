De Dood huist in de vuile lucht van de stad Zenica. En iedereen weet wie de schuldige is

Het eerste wat Enver Hasanbasic elke ochtend doet, is de deur openen en ruiken. 'Als er noorderwind staat, hebben we geluk', zegt hij. 'Dan waait de rook richting het centrum. Maar als er een zuiderwind is, of nog erger: als het windstil is, dan moeten we binnenblijven. Dan kunnen we buiten niet ademen.'



De achtertuin van Enver Hasanbasic ligt in een van de meest vervuilde wijken van het meest vervuilde land van Europa: Bosnië-Herzegovina.