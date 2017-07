De conflicten stapelen zich op: Europa krijgt nieuwe kloof tussen Oost en West

Mentale kloof

Dit was te merken bij het aantreden van de Franse president Emmanuel Macron - toegejuicht in West-Europa, gewantrouwd in de oostelijke lidstaten. Hij verweet de laatste dat zij de EU gebruiken als een 'supermarkt', waaruit ze alle lusten en rechten willen hebben en niet de lasten en plichten. Het leidde tot ruzie met de Poolse premier Beata Szydlo. Zij betichtte Macron van 'vijandigheid'. Het IJzeren Gordijn is weg, in plaats daarvan is er een mentale kloof aan het ontstaan.



De regeringen in Warschau en Boedapest zijn ultraconservatief en -nationalistisch. Ze willen een scherpe breuk met het nog niet zo verre verleden, toen Polen en Hongarije satellietstaten waren van de communistische Sovjet-Unie. Brussel is voor hen 'het nieuwe Moskou', dat de net herwonnen nationale soevereiniteit bedreigt. De Poolse regering is ervan overtuigd dat de rechterlijke macht nog vol oud-communisten zit en die moeten daar weg - vandaar de justitiele hervormingen. Voorts willen Polen en Hongarije geen moslims opnemen. Die bedreigen het homogene en christelijke karakter van hun samenlevingen, heet het.



Het is een belevingswereld die tamelijk ver afstaat van West-Europa. Hoewel daar populistische partijen zijn die ook sceptisch staan tegenover EU en moslimimmigranten, zijn er weinigen die net als de Poolse minister van Buitenlandse Zaken zullen schamperen over fietsers, vegetariërs, pleitbezorgers van hernieuwbare energie en seculieren.