De Brexit is nog lang niet voltooid, maar krijgt wel vast een museum

Euroscepsis is een wezenlijk onderdeel van de moderne Britse geschiedenis Initiatiefnemer Gawain Towler

'Euroscepsis is een wezenlijk onderdeel van de moderne Britse geschiedenis. Je hebt de campagne van het referendum van 1975 met de pro-Europese trui van Thatcher, de strijd van de marktkooplui tegen het metrieke stelsel, de artikelen van Boris Johnson als Brussel-correspondent, de opstand in de jaren negentig tegen het Verdrag van Maastricht van James Goldsmith met zijn Referendum Party, de opkomst van Ukip en de National Association of Ted Heath Burners, mensen die poppen van de premier die ons lid maakte van de EEG pleegden te verbranden.'



Het museum zal dienen als uithangbord van het studiecentrum. 'Studenten die in de toekomst Europese integratie willen bestuderen kunnen terecht op universiteiten en door de EU betaalde instellingen', zegt Towler. 'Voor een student die over een paar decennia te weten wil komen wat een meerderheid van de Britten in 2016 bezielde, zijn er minder mogelijkheden. Daarom is een studiecentrum van belang.' Als mogelijke locatie noemt hij Lincoln, een historische en eurosceptische kathedraalstad in het noorden van Engeland.