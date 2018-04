De boom van Macron is na minder dan een week alweer weg van gazon voor het Witte Huis

Het was een symbolisch cadeau van Macron. De eik komt uit het gebied waar de eerste grote veldslag van de Eerste Wereldoorlog plaatsvond waarbij Amerikaanse mariniers betrokken waren. Er vielen bijna tweeduizend Amerikaanse slachtoffers. 'Honderd jaar geleden vochten Amerikaanse soldaten in Frankrijk om onze vrijheid te verdedigen. Deze eik, mijn cadeau aan Donald Trump, herinnert ons aan de band die we hebben', twitterde Macron erover.



Zes dagen later is er geen spoor van het boompje meer te vinden. Het Witte Huis heeft niets gecommuniceerd over het lot van de eik, maar de Franse ambassadeur in de Verenigde Staten Gerard Araud twitterde dat de boom in quarantaine wordt gehouden. De wortels, legde hij uit, waren tijdens het planten nog in plastic gewikkeld.



Op de website van de Amerikaanse douane wordt uitgelegd dat planten die uit het buitenland worden meegenomen, in 'post-entry'-quarantaine geplaatst kunnen worden om het risico te voorkomen dat ziektes zich kunnen verspreiden.