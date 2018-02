De belangrijkste Noord-Korea-diplomaat van de VS stapt plotseling op

Gevaarlijke escalatie

Yun was voor het laatst in Noord-Korea in juni. Hij hielp toen bij de vrijlating door Noord-Korea van de gevangen genomen Amerikaanse student Otto Warmbier. De ernstig zieke student kwam toen vrij, maar hij stierf kort na zijn terugkeer in een ziekenhuis in de VS. Zijn dood zorgde voor een verdere verslechtering van de relatie tussen beide landen. Trump grijpt sindsdien voortdurend Warmbiers dood aan om het Noord-Koreaanse regime te veroordelen.



De laatste tijd is er echter een beetje hoop, mede door de toenadering tijdens de Olympische Winterspelen tussen beide Korea's, op een diplomatieke toenadering tussen Pyongyang en Washington. Trump zei vrijdag dat hij bereid is tot onderhandelingen met Noord-Korea over het kernwapenprogramma van het land, zij het onder de juiste voorwaarden. Zuid-Korea riep beide landen op om overleg op korte termijn mogelijk te maken. Trump wil Pyongyang flink onder druk zetten, onder andere met economische sancties, in de hoop dat Noord-Korea akkoord gaat met onderhandelingen over het nucleaire wapenprogramma.



Yun probeerde onder andere via overleg met Noord-Koreaanse diplomaten bij de VN in New York officiële onderhandelingen met Noord-Korea tot stand te brengen. Hij hoopte met zijn diplomatieke pogingen te bereiken dat het conflict tussen de VS en Noord-Korea over Pyongyangs nucleaire vorderingen niet verder zou escaleren. 'Zijn vertrek is een groot verlies voor de Amerikaanse regering op een cruciaal moment', reageerde de voormalige staatssecretaris voor Defensie Abraham Denmark op Twitter.