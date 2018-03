Daily Telegraph: Politie en MI5 denken dat zenuwgas was verstopt in koffer van dochter Skripal

De krant baseert zich op hoge functionarissen die op de hoogte zijn van het onderzoek. Beide diensten zouden er niet meer van uitgaan dat een Russisch team naar Salisbury werd gestuurd om de 66-jarige Skripal te doden vanwege zijn vroegere spionagewerk voor de Britten.



Een belangrijke reden waarom de diensten niet meer uitgaan van Russische spionnen, is de plek waar ook een politieagent werd besmet met novitsjok. De politie gaat ervan uit dat de agent in aanraking kwam met het zenuwgas in Skripals huis in Salisbury en niet bij het bankje waar Skripal en zijn dochter bewusteloos werden gevonden. Dit maakt de kans groter dat het zenuwgas per ongeluk het huis was binnengebracht door de dochter voordat ze met haar vader de stad in ging om wat te drinken en te eten.



Agent Nick Bailey ligt nog steeds ernstig ziek in het ziekenhuis. Skripal en zijn 33-jarige dochter, die in Moskou woont, bevinden zich in kritieke toestand. Novitsjok, waaraan Moskou aan het einde van de Koude oorlog werkte, is een van de dodelijkste chemische wapens.



Als de Britse theorie klopt, moet de Russische inlichtingendienst vlak voor het vertrek van Yulia hebben ingebroken in haar appartement om het zenuwgas te verstoppen. Afgelopen week werd al gemeld dat het zenuwgas mogelijk was gestopt in een cadeau dat de dochter had meegenomen voor haar vader. Nadat het was geopend in Skripals huis in Salisbury, zou het tweetal besmet zijn geraakt met novitsjok.