Cuba heeft een nieuwe president: Miguel Díaz-Canel is de perfecte koorddanser die Raúl Castro opvolgt

Die diplomatie zal hem goed van pas komen de komende jaren. Díaz-Canel, tot gisteren vice-president, is piepjong in vergelijking met de andere partijkopstukken, allemaal hoogbejaarde ex-guerrillero's. Hij staat voor de ingewikkelde taak de door zijn voorganger Raúl Castro ingezette economische hervormingen verder door te voeren, zonder de dinosaurussen of het leger voor het hoofd te stoten.



De machtswisseling laat de meeste Cubanen opmerkelijk koud. De 605 leden van het parlement, allemaal van de Communistische Partij Cuba, kozen Díaz-Canel uit hun eigen gelederen. Er is geen campagne gevoerd, er was geen verkiezingsprogramma, laat staan debatten. De regering doet ook alsof er niets aan de hand is. Er is geen officiële inauguratie, er wordt geen sjerp omgehangen, en er komen geen bevriende staatshoofden om de nieuwe president te verwelkomen.



'Er verandert niks', zegt Lisa, een 44-jarige oogarts. Ze heeft net lunchpauze gehad en rookt een sigaretje in de schaduw van een boom in Havana. 'We leven in een dictatuur, het kan niemand schelen of de president Juanito of Pedrito heet', aldus Lisa die in de avonduren als muzikant werkt om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ze durft niet met haar achternaam in de krant. 'Ik kan mijn baan verliezen als ze erachter komen dat ik dit heb gezegd.'