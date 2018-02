Corrupte agenten Baltimore veroordeeld voor het bestelen van verdachten en doorverkopen van drugs

Misstanden

Het schandaal met de Gun Trace Task Force heeft de reputatie van de politie van Baltimore opnieuw een flinke knauw gegeven. Het politiekorps had in 2015 al een slechte naam gekregen door de dood van Freddie Gray, een 25-jarige zwarte man die zo wild werd rondgereden in een arrestantenbusje dat hij een breuk in zijn ruggewervel opliep en overleed. De agenten die daarbij waren betrokken, werden later vrijgesproken.



De affaire was voor de FBI reden om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij de politie van Baltimore. Bij dat onderzoek werden de misstanden bij de politie-eenheid ontdekt. In afgeluisterde gesprekken was te horen hoe de leden van het team overlegden hoe ze de buit zouden verdelen. Op een ander bandje hoorde de FBI hoe de agenten probeerden te verdoezelen dat een achtervolging in een ernstig ongeval was geëindigd. 'Die kerel is buiten bewustzijn. Hij zegt geen reet meer', zegt een van hen. Vervolgens maken ze zich haastig uit de voeten, zonder zich om de gewonde passagiers te bekommeren.