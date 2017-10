Conservatieven in Manchester in de ban van 'hoffelijke' Jacob Rees-Mogg

Moggmania

Manchester is in de ban van Moggmania, in de zwaarbeveiligde oase althans waar de Conservatieven hun jaarlijkse partijcongres houden. Hoofdthema is uiteraard Brexit, de grootste uitdaging die de regeringspartij ooit heeft gekend. De vraag 'Hoe nu verder' verdeelt de top van de partij, maar voor veel congresgangers kan 29 maart 2019 niet snel genoeg komen. In de hotelsuites, conferentiezalen gammele tenten waar over Brexit wordt gesproken is het razend druk, zeker wanneer de weledelgestrenge afgevaardigde voor Noordoost Somerset acte de presence geeft.



'Hij is glashelder, hoffelijk en optimistisch,' zegt managementconsultant Justin Shasha, die na het referendum lid van de Conservatieve Partij is geworden, 'er is teveel pessimisme rondom Brexit en hij laat zien dat het onnodig is.' Hij is een van de 140 aanwezigen bij het debat 'How to leave the EU?'. Rees-Mogg prijst 'de inspirerende' EU-burgers in den lande, verzekert dat de Britten de EU geen penny verschuldigd zijn en acht een implementatieperiode van drie weken meer dan genoeg 'om de borden op Heathrow aan te passen'.



Eerder op de dag was The Mogg tijdens een debat van de eurosceptische Bruges-groep in het Victoriaanse stadhuis op een binnengedrongen demonstrant afgestapt. 'Schaam jezelf, Rees-Mogg. Tories weg!' schreeuwde de linkse activist, waarop de politicus met een op zijn wiegeliaans reageerde met 'Hallo. Wat zou u me willen vragen?' De kans dat Rees-Mogg op een dag in Downing Street beland is en blijft klein, mede gelet op zijn behoudende standpunten over bijvoorbeeld abortus, dat hij indachtig zijn strikte katholicisme in alle gevallen afkeurt.