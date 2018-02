Communistische Partij China maakt weg vrij voor levenslang presidentschap Xi

Niet geheel onverwacht

De 64-jarige Xi, president sinds 2013, versterkte zijn machtspositie in oktober vorig jaar al enorm toen hij tijdens het negentiende partijcongres werd herkozen als algemeen secretaris van de partij (partijleider) en voorzitter van de centrale militaire commissie (legerchef). Ook werd zijn 'Nieuwetijdsdenken' opgenomen in het partijhandvest. Met deze canonisatie werd Xi de evenknie van legendarische voorgangers als Mao Zedong en Deng Xiaoping.



Geheel onverwacht is het besluit van het centraal comité dan ook niet, zegt Frans-Paul van der Putten van Clingendael. 'Xi had op het partijcongres normaal gesproken zijn opvolger moeten aanwijzen, maar hij heeft dat niet gedaan. Dat werd al gezien als een signaal dat hij langer wil aanblijven. Het is wel verrassend dat de macht nu wel heel openlijk in de handen van één persoon wordt geconcentreerd. En dat kan heel schadelijk zijn, zoals het bewind van Mao in zijn nadagen liet zien.'