Commandant bij het Syrische militieleger SDF: 'Europa, berecht je eigen IS-strijders'

'Ik zal een voorbeeld geven', zegt Redur Khalil. 'We hebben hier nu twee Britten. Hun namen zijn Shafee en Alexanda. Deze mannen waren bij IS belast met het martelen van westerse gegijzelden. Ze hebben oorlogsmisdrijven gepleegd. Ze zouden berecht moeten worden voor een internationaal tribunaal in Den Haag. Maar nou is er iets dat ik niet helemaal begrijp. Groot-Brittannië heeft hun nationaliteit afgenomen. Blijkbaar hebben ze nu geen nationaliteit meer. Wat moet ik nu met hen doen? Groot-Brittannië heeft nog niets van zich laten horen.'



Redur Khalil, een hoge commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), ontvangt de journalist uit Nederland in een villa in Amuda, een dorp in Noord-Syrië met uitzicht op de Turkse grens. De locatie is surrealistisch: mannen met zwarte bivakmutsen bewaken de ingang, maar boven de deurposten hangen sierbordjes in een Koerdische variant op vt-wonen-stijl, met sierlijke opschriften als 'keuken' en 'badkamer'. Een man in camouflagepak serveert koffie in kopjes met een gouden randje.