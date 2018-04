Comey: Trump is notoire leugenaar en ongeschikt als president

In het vijf uur durende interview met ABC (waarvan vannacht een samenvatting van één uur werd uitgezonden) vertelde Comey dat Trump totaal ongeschikt is als president. 'Veel mensen zeggen dat hij mentaal aan het aftakelen is, maar dat geloof ik niet. Ik vind hem juist bovenmatig intelligent. Maar deze president heeft de brand gestoken in de fundamentele normen en tradities van dit land. Daarom is hij moreel ongeschikt om president te zijn.'



'Onze president moet respect belichamen en zich houden aan de waarden die de kern van dit land vormen', zei Comey tegen de interviewer George Stephanopoulos, in het programma 20/20. 'Iemand die vrouwen behandelt als een stuk vlees en die constant over alles liegt, maar wil dat het volk hem gelooft, kan geen president zijn. Het allerbelangrijkste is om eerlijk te zijn. Dat is deze president niet.'



De FBI-directeur werd in mei vorig jaar door Trump ontslagen. Het ontslag leidde tot het instellen van speciaal onderzoeker Robert Mueller, die de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt.