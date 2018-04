Chris Dercon zwicht voor protesten en stapt na half jaar op als intendant bij Berlijns theater

De doorslag

Maar wat precies de doorslag voor zijn ontslag heeft gegeven is onduidelijk. De Berliner Zeitung rept van geruchten over grote stukken die al vroeg in de voorbereidingsfase vastliepen en financiële problemen door het uitblijven van inkomsten waarop Dercon zou hebben gerekend. De woordvoering van de Volksbühne zweeg vrijdag over de kwestie. Tot er een nieuwe intendant gevonden is, neemt zakelijk directeur Klaus Dörr de leiding tijdelijk over.



Het vertrek van Dercon hing in de lucht, zozeer dat het Berlijnse tijdschrift Monopol bij wijze van 1-aprilgrap eerder het nieuwsbericht verspreidde dat Dercon de Volksbühne had verlaten om directeur te worden van de Documenta in Kassel, de beroemde vijfjaarlijkse kunsttentoonstelling. Nog geen twee weken later wordt de helft van de grap waarheid. Maar voor zover bekend heeft Chris Dercon in werkelijkheid nog geen nieuwe betrekking.