Chinese censor kan niet verhoeden dat Xiaobo-adepten samen rouwen

Het is nog onduidelijk wat er met Liu's stoffelijk overschot gebeurt

De dood van Liu verspreidde zich in China niet via het reguliere nieuws. Omdat de censor ook op internet elke verwijzing naar Liu wegpoetst, zocht de rouw zich donderdag aanvankelijk een uitweg in verdekte termen. 'Hemel', 'stotteraar' - een bijnaam voor Liu - 'vrijheid': zonder hashtags als #Liuxiaobo is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Toen de censor anderhalf uur na zijn dood emoticons van kaarsen in de ban deed, konden zijn Chinese sympathisanten elkaar ineens beter vinden. Ze troffen elkaar in online-gesprekjes met als onderwerp klachten over technische problemen bij het posten van digitale kaarsen.



De Chinese rouwrituelen schrijven voor dat een uitvaart de derde dag na overlijden plaatsvindt, maar onduidelijk is wat er met Liu's stoffelijk overschot gebeurt. Wettelijk gezien blijft de staat de baas over de gevangene, ook na overlijden. De overheid kan in principe het lichaam laten cremeren, zelfs tegen de wil van nabestaanden in, of zonder dat ze daarbij aanwezig zijn. In elk geval zal Peking willen vermijden dat een begrafenisplechtigheid een verzameling wordt van activisten. Om diezelfde reden ligt een te bezoeken graf ook gevoelig.